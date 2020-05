24 attuali positivi, il virus in provincia di Lecce è quasi scomparso

Dall’ultimo giorno di lockdown, il 3 maggio, la situazione epidemiologica si è rivelata sempre più positiva per il Salento. A dare notizia dei nuovi contagi in Provincia di Lecce è la Asl che aggiorna i dati del suo ultimo report datato al 15 maggio scorso. Nelle ultime due settimane, i nuovi casi di positività al Covid-19 in provincia sono stati 7. Si tratta di lavoratori che hanno contratto l’infezione al di fuori della provincia di Lecce e che sono stati prontamente messi in quarantena nei comuni di residenza. Nessun sintomo di infezione, inoltre, per i conviventi di queste persone.

Dall’analisi dei dati emerge un netto decremento del numero dei positivi dall’ultimo report ad oggi. Gli attualmente positivi in provincia di Lecce sono solamente 24. Un risultato importante che dimostra come tutte le misure di contenimento dell’infezione abbiano dati i loro frutti. Rispetto allo scorso 3 maggio, inoltre, il dato indica un miglioramento importante. All’inizio del mese, infatti, il numero di positivi, al netto di guariti e deceduti, era di 188 infetti.

Migliora, di conseguenza, la distribuzione geografica dei contagiati. I comuni che ospitano una persona infetta diminuiscono ulteriormente nel corso del mese di maggio. Nella lista dei comuni salentini, si trova Lecce in testa con 5 casi di attualmente positivi, mentre tutti gli altri comuni presentano solo un caso di positività ognuno e sono: Carpignano Salentino, Casarano, Copertino, Cursi, Cutrofiano, Gallipoli, Guagnano, Leverano, Lizzanello, Melendugno, Nardò, Poggiardo, Racale, Scorrano (con 3 casi), Squinzano e Veglie.

I contagi per comune da inizio epidemia