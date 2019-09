Recupero di edifici storici e nuovi costruzioni, come partecipare al corso gratuito di Fsc Lecce

Hai meno di 35 anni? Hai assolto al diritto-dovere all’istruzione? Sei disoccupato o inoccupato? Risiedi nella Regione Puglia? E soprattutto hai voglia di maturare competenze e professionalità non soltanto nel settore del recupero degli edifici storici e rupestri del tuo territorio, ma anche nelle nuove costruzioni in muratura, imparando un mestiere che non smette mai di essere importante nell’economia del lavoro?

Beh, se tutte le risposte sono affermative, allora vuol dire che il corso organizzato dalla FSC di Lecce, quella che prima si chiamava Scuola Edile, fa proprio per te.

Il corso, interamente gratuito, destinato a 20 allievi, ha la durata di 900 ore, di cui 560 di lezioni d’aula, 300 di stage presso imprese salentine del settore che hanno manifestato l’interesse ad eventuali assunzioni al termine del percorso formativo e 40 ore di stage fuori regione presso l’ente Sfera di Ragusa in Sicilia.

Il corso avrà inizio entro il mese di ottobre e si concluderà entro novembre del 2020 con lezioni che si terranno nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00.

Gli allievi riceveranno un’indennità oraria di 1,00 per ogni ora effettivamente frequentata.

Al termine del percorso formativo si consegue la qualifica professionale di’Addetto/a al recupero di edifici storici e rupestri e nuove costruzioni in muratura’.

Non esiste più la consegna della domanda di iscrizione brevi manu o per posta; si fa tutto in maniera telematica. Basta entrare nella sezione ‘corsi finanziati’, compilare tutti i campi previsti dalla domanda di ammissione, allegare il documento di identità in corso di validità, premere il tasto trasmetti e aspettare la ricevuta di consegna generata dal sistema.

Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 18 ottobre 2019.

Gli immigrati dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e dare dimostrazione di avere una conoscenza base della lingua italiana.

Gli aspiranti corsisti dovranno presentarsi presso la sede dell’Ente, sito in Via belgio, nella zona industriale di Lecce, il 22 e 23 ottobre 2019 alle ore 9.00, senza ulteriore avviso per la selezione di ammissione, muntiti di documento di riconoscimento, copia del titolo di studio e certificato di disoccupazione.

Il bando di ammissione al corso è stato approvato dalla Regione Puglia con Determina Dirigenziale numero 638 del 6/6/2019 e pubblicato sul B.U.R.P. numero 65 del 13/6/2019.