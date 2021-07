Report Asl, ricoveri stabili, ma aumentano gli attuali positivi. Sono 365 in provincia di Lecce

Si conferma per un’altra settimana il trend di aumento degli attuali positivi in provincia di Lecce. Secondo il report della Asl, infatti, sono 365 gli attuali positivi in provincia di Lecce. Una settimana fa erano 234. Il quadro settimanale restituito dal report segnala, dunque, un chiaro aumento dei casi di covid-19 con un rapporto tra tamponi eseguiti e casi riscontrati che balza oltre il 5%.

Restano sostanzialmente stabili i ricoveri, che dai 18 della settimana scorsa passano a 20, complice certamente l’abbassamento dell’età media dei nuovi contagi. Come si legge nel report, l’aumento dei contagi si registra soprattutto nella fascia under 65, quella che non ha ancora raggiunto una buona copertura vaccinale come, invece, per la fascia dei più anziani.

Da quando è partita la campagna di vaccinazione, nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore dell’Unità operativa complessa di Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto una dose o anche il cosiddetto “richiamo”, distribuiti in base al Comune di residenza.

Per leggere il report completo, clicca qui.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report settimanale della Asl, come detto, è riportato il numero delle persone contagiate per ogni città o borgo salentino. Accanto al numero dei contagi, il documento riporta anche il numero di vaccini somministrati per ognuno dei 96 comuni della provincia. I comuni covid-free sono: Alliste, Andrano, Cannole, Caprarica Di Lecce, Castrignano Del Capo, Copertino, Corigliano D’otranto, Corsano, Diso, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Matino, Melissano, Miggiano, Montesano Salentino, Muro Leccese, Nociglia, Ortelle, Palmariggi, Patu’, Poggiardo, Presicce-Acquarica, Santa Cesarea Terme, Secli’, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Spongano, Sternatia, Supersano, Surano, Taviano, Tiggiano, Tuglie, Ugento, Zollino, San Cassiano, Castro.

Alessano 1 caso, 3.813 vaccini somministrati

Alezio 1 caso, 3.365 vaccini somministrati

Alliste 0 casi, 3.635 vaccini somministrati

Andrano 0 casi, 3.202 vaccini somministrati

Aradeo 7 casi, 5.893 vaccini somministrati

Arnesano 2 casi, 2.497 vaccini somministrati

Bagnolo Del Salento 6 casi, 1.209 vaccini somministrati

Botrugno 1 caso, 1.883 vaccini somministrati

Calimera 3 casi, 4.755 vaccini somministrati

Campi Salentina 5 casi, 6.563 vaccini somministrati

Cannole 0 casi, 1.112 vaccini somministrati

Caprarica Di Lecce 0 casi, 1.623 vaccini somministrati

Carmiano 6 casi, 7.234 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 1 caso, 2.618 vaccini somministrati

Casarano 20 casi, 11.826 vaccini somministrati

Castri’ Di Lecce 1 caso, 1.883 vaccini somministrati

Castrignano Dei Greci 1 caso, 2.692 vaccini somministrati

Castrignano Del Capo 0 casi, 3.420 vaccini somministrati

Cavallino 14 casi, 8.033 vaccini somministrati

Collepasso 11 casi, 3.587 vaccini somministrati

Copertino 0 casi, 15.310 vaccini somministrati

Corigliano D’otranto 0 casi, 3.956 vaccini somministrati

Corsano 0 casi, 3.124 vaccini somministrati

Cursi 1 caso, 2.669 vaccini somministrati

Cutrofiano 1 caso, 6.043 vaccini somministrati

Diso 0 casi, 2.159 vaccini somministrati

Gagliano Del Capo 1 caso, 3.049 vaccini somministrati

Galatina 5 casi, 17.474 vaccini somministrati

Galatone 17 casi, 9.402 vaccini somministrati

Gallipoli 11 casi, 12.030 vaccini somministrati

Giuggianello 0 casi, 803 vaccini somministrati

Giurdignano 0 casi, 1.219 vaccini somministrati

Guagnano 3 casi, 3.547 vaccini somministrati

Lecce 49 casi, 60.245 vaccini somministrati

Lequile 2 casi, 5.193 vaccini somministrati

Leverano 7 casi, 8.432 vaccini somministrati

Lizzanello 20 casi, 7.433 vaccini somministrati

Maglie 0 casi, 9.293 vaccini somministrati

Martano 2 casi, 5.765 vaccini somministrati

Martignano 2 casi, 1.114 vaccini somministrati

Matino 0 casi, 6.289 vaccini somministrati

Melendugno 13 casi, 5.953 vaccini somministrati

Melissano 0 casi, 3.815 vaccini somministrati

Melpignano 1 caso, 1.483 vaccini somministrati

Miggiano 0 casi, 2.209 vaccini somministrati

Minervino Di Lecce 8 casi, 2.252 vaccini somministrati

Monteroni Di Lecce 8 casi, 8.374 vaccini somministrati

Montesano Salentino 0 casi, 1.717 vaccini somministrati

Morciano Di Leuca 2 casi, 2.033 vaccini somministrati

Muro Leccese 0 casi, 3.372 vaccini somministrati

Nardo’ 2 casi, 19.664 vaccini somministrati

Neviano 2 casi, 3.335 vaccini somministrati

Nociglia 0 casi, 1.510 vaccini somministrati

Novoli 2 casi, 5.048 vaccini somministrati

Ortelle 0 casi, 1.598 vaccini somministrati

Otranto 2 casi, 3.499 vaccini somministrati

Palmariggi 0 casi, 991 vaccini somministrati

Parabita 2 casi, 5.547 vaccini somministrati

Patu’ 0 casi, 1.049 vaccini somministrati

Poggiardo 0 casi, 4.032 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 0 casi, 5.693 vaccini somministrati

Racale 2 casi, 5.954 vaccini somministrati

Ruffano 1 caso, 5.348 vaccini somministrati

Salice Salentino 21 casi, 5.071 vaccini somministrati

Salve 1 caso, 2.710 vaccini somministrati

Sanarica 1 caso, 986 vaccini somministrati

San Cesario Di Lecce 2 casi, 4.996 vaccini somministrati

San Donato Di Lecce 1 caso, 3.691 vaccini somministrati

Sannicola 3 casi, 3.420 vaccini somministrati

San Pietro In Lama 2 casi, 2.175 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 0 casi, 2.037 vaccini somministrati

Scorrano 1 caso, 4.314 vaccini somministrati

Secli’ 0 casi, 1.265 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 0 casi, 2.716 vaccini somministrati

Soleto 0 casi, 3.408 vaccini somministrati

Specchia 0 casi, 2.951 vaccini somministrati

Spongano 0 casi, 2.437 vaccini somministrati

Squinzano 1 caso, 8.125 vaccini somministrati

Sternatia 0 casi, 1.526 vaccini somministrati

Supersano 0 casi, 2.510 vaccini somministrati

Surano 0 casi, 1.078 vaccini somministrati

Surbo 10 casi, 9.219 vaccini somministrati

Taurisano 3 casi, 6.241 vaccini somministrati

Taviano 0 casi, 6.984 vaccini somministrati

Tiggiano 0 casi, 1.769 vaccini somministrati

Trepuzzi 7 casi, 9.042 vaccini somministrati

Tricase 11 casi, 10.804 vaccini somministrati

Tuglie 0 casi, 3.063 vaccini somministrati

Ugento 0 casi, 7.042 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 1 caso, 2.747 vaccini somministrati

Veglie 1 caso, 8.313 vaccini somministrati

Vernole 9 casi, 4.622 vaccini somministrati

Zollino 0 casi, 1.325 vaccini somministrati

San Cassiano 0 casi, 1.406 vaccini somministrati

Castro 0 casi, 1.637 vaccini somministrati

Porto Cesareo 2 casi, 3.399 vaccini somministrati

Temporanem. Presenti 42 casi, – vaccini somministrati

Totali 365 casi, 492897 vaccini somministrati

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 20. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 6 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive, 0 in medicina interna dello stesso Ospedale, 0 nelle altre U.U. O.O. della struttura. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 2 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 6 in Pneumologia del Dea e 6 nel reparto di Malattie Infettive. A questi si aggiungono i ricoverati in Med. Acc. Urgenza del Vito Fazzi 0. Sono 0 i pazienti ricoverati presso l’ospedale di San Cesario.