Covid, 1596 attuali positivi in provincia di Lecce. I contagi e i vaccinati in ogni comune

Sono 1.596 gli attuali positivi in provincia di Lecce. Sette giorni fa erano 1.482. È scritto nero su bianco nel consueto report della Asl che, ogni settimana di venerdì, scatta una fotografia dell’andamento della seconda ondata nei 96 comuni salentini, “contando” i cittadini contagiati, chi sta lottando conto il Covid19 o ha messo alle spalle il virus, ma attende il risultato negativo del tampone di controllo.

Non bisogna abbassare la guardia, anche perché, come dimostrano i bollettini della Regione, la curva epidemiologica è tornata a salire e c’è l’incognita della variante inglese che preoccupa per la sua “contagiosità”. Proprio al virus “trovato” per la prima volta in UK sembra essere legato il focolaio scoppiato all’Oncologico del Vito Fazzi, dove 12 pazienti sono risultati positivi al tampone.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report è riportato, come detto, il numero delle persone che stanno facendo i conti con il virus per ogni città o borgo salentino. Non solo, da quando è partita la campagna di vaccinazione nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore U.O.C Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei residenti che hanno ricevuto una dose. E questo venerdì comprendono anche gli over 80. La fase due del “piano” tocca, infatti, gli anziani ultraottantenni, i lavoratori del mondo della scuola e gli uomini delle forze dell’Ordine.

Dati alla mano, sono 50.813 i cittadini che hanno ricevuto il vaccino. A 16.734 di loro è già stata somministrata la seconda dose.

Alessano 7 casi, 440 vaccini somministrati

Alezio 3 casi, 378 vaccini somministrati

Alliste 2 casi, 294 vaccini somministrati

Andrano 10 casi, 461 vaccini somministrati

Aradeo 9 casi, 445 vaccini somministrati

Arnesano 28 casi, 217 vaccini somministrati

Bagnolo Del Salento 0 casi, 69 vaccini somministrati

Botrugno 1 caso, 296 vaccini somministrati

Calimera 41 casi, 661 vaccini somministrati

Campi Salentina 21 casi, 750 vaccini somministrati

Cannole 0 casi, 123 vaccini somministrati

Caprarica Di Lecce 7 casi, 208 vaccini somministrati

Carmiano 43 casi, 667 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 7 casi, 225 vaccini somministrati

Casarano 22 casi, 1.228 vaccini somministrati

Castri’ Di Lecce 10 casi, 183 vaccini somministrati

Castrignano Dei Greci 8 casi, 247 vaccini somministrati

Castrignano Del Capo 5 casi, 382 vaccini somministrati

Cavallino 77 casi, 777 vaccini somministrati

Collepasso 6 casi, 361 vaccini somministrati

Copertino 21 casi, 1.599 vaccini somministrati

Corigliano D’otranto 1 caso, 387 vaccini somministrati

Corsano 13 casi, 333 vaccini somministrati

Cursi 4 casi, 186 vaccini somministrati

Cutrofiano 18 casi, 657 vaccini somministrati

Diso 9 casi, 254 vaccini somministrati

Gagliano Del Capo 9 casi, 336 vaccini somministrati

Galatina 67 casi, 1.724 vaccini somministrati

Galatone 67 casi, 1.034 vaccini somministrati

Gallipoli 35 casi, 1.628 vaccini somministrati

Giuggianello 12 casi, 50 vaccini somministrati

Giurdignano 0 casi, 89 vaccini somministrati

Guagnano 14 casi, 336 vaccini somministrati

Lecce 284 casi, 6.913 vaccini somministrati

Lequile 19 casi, 537 vaccini somministrati

Leverano 26 casi, 630 vaccini somministrati

Lizzanello 50 casi, 669 vaccini somministrati

Maglie 26 casi, 1.232 vaccini somministrati

Martano 15 casi, 623 vaccini somministrati

Martignano 6 casi, 121 vaccini somministrati

Matino 21 casi, 590 vaccini somministrati

Melendugno 14 casi, 405 vaccini somministrati

Melissano 6 casi, 286 vaccini somministrati

Melpignano 4 casi, 149 vaccini somministrati

Miggiano 1 caso, 239 vaccini somministrati

Minervino Di Lecce 2 casi, 252 vaccini somministrati

Monteroni Di Lecce 14 casi, 701 vaccini somministrati

Montesano Salentino 4 casi, 216 vaccini somministrati

Morciano Di Leuca 1 caso, 192 vaccini somministrati

Muro Leccese 2 casi, 369 vaccini somministrati

Nardo’ 49 casi, 2219 vaccini somministrati

Neviano 3 casi, 257 vaccini somministrati

Nociglia 5 casi, 130 vaccini somministrati

Novoli 10 casi, 575 vaccini somministrati

Ortelle 1 caso, 231 vaccini somministrati

Otranto 11 casi, 259 vaccini somministrati

Palmariggi 0 casi, 127 vaccini somministrati

Parabita 9 casi, 572 vaccini somministrati

Patu’ 2 casi, 100 vaccini somministrati

Poggiardo 4 casi, 580 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 6 casi, 521 vaccini somministrati

Racale 21 casi, 554 vaccini somministrati

Ruffano 22 casi, 370 vaccini somministrati

Salice Salentino 10 casi, 460 vaccini somministrati

Salve 11 casi, 239 vaccini somministrati

Sanarica 2 casi, 94 vaccini somministrati

San Cesario Di Lecce 33 casi, 508 vaccini somministrati

San Donato Di Lecce 9 casi, 317 vaccini somministrati

Sannicola 11 casi, 374 vaccini somministrati

San Pietro In Lama 6 casi, 215 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 2 casi, 272 vaccini somministrati

Scorrano 28 casi, 517 vaccini somministrati

Secli’ 3 casi, 196 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 4 casi, 333 vaccini somministrati

Soleto 5 casi, 393 vaccini somministrati

Specchia 0 casi, 264 vaccini somministrati

Spongano 7 casi, 339 vaccini somministrati

Squinzano 26 casi, 655 vaccini somministrati

Sternatia 3 casi, 202 vaccini somministrati

Supersano 2 casi, 133 vaccini somministrati

Surano 3 casi, 106 vaccini somministrati

Surbo 29 casi, 649 vaccini somministrati

Taurisano 27 casi, 538 vaccini somministrati

Taviano 12 casi, 907 vaccini somministrati

Tiggiano 0 casi, 219 vaccini somministrati

Trepuzzi 24 casi, 784 vaccini somministrati

Tricase 12 casi, 1617 vaccini somministrati

Tuglie 5 casi, 290 vaccini somministrati

Ugento 17 casi, 594 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 1 caso, 248 vaccini somministrati

Veglie 40 casi, 643 vaccini somministrati

Vernole 34 casi, 379 vaccini somministrati

Zollino 0 casi, 147 vaccini somministrati

San Cassiano 1 caso, 167 vaccini somministrati

Castro 0 casi, 149 vaccini somministrati

Porto Cesareo 6 casi, 221 vaccini somministrati

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 129. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 20 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive, 17 in medicina interna dello stesso Ospedale, 0 nelle altre U.U. O.O. della struttura. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 13 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 36 in Pneumologia del Dea e 28 nel reparto di Malattie Infettive. Sono 15 i pazienti presenti all’Ospedale di San Cesario.

Per leggere il report della Asl clicca qui.