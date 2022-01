Covid in Puglia, 7.902 tamponi positivi su 43.295 test. 11 decessi. 1.475 contagi in provincia di Lecce

La Puglia passerà in zona gialla da lunedì 24 gennaio. E del resto sulla base degli indicatori del Governo il cambio di colore era nell’aria. L’aumento dei contagi causati dalla contagiosa, ma meno aggressiva variante Omicron pesa sugli Ospedale, sotto pressione. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 13% in rianimazione, mentre il tetto massimo è del 10%. Sale a ancora di un punto, al 25% (+1%) il tasso di occupazione in malattie infettive, medicina generale e pneumologia, contro il limite del 15%.

Nel bollettino epidemiologico che conta i pazienti ricoverati: nei reparti di area non critica i positivi sono passati da 712 a 699. In terapia intensiva, i posti letto occupati sono 69 contro i 67 di ieri.

Sul fronte dei contagi, sono 7.902 i tamponi positivi su 43.295 test effettuati nelle ultime 24 ore. La provincia con più casi è ancora quella di Bari, con 2.461. In provincia di Lecce sono 1.475 i salentini finiti in isolamento. 11 decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 7.114.

Aumentano gli attuali positivi: i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 143.357 contro i 133.218 di ieri. Cresce il numero delle persone guarite dal virus, a quota 384.066. Ventiquattro ore fa erano 380.195.

I nuovi casi per provincia: