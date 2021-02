Covid, positivo il sindaco di Calimera: Amministrazione in quarantena, chiuso il Comune

“Ciao a tutti, oggi, come spesso faccio in questo periodo, per tutelare al massimo le persone che lavorano con me, la mia famiglia e la mia comunità, mi sono sottoposto al tampone molecolare, che questa volta ha evidenziato la mia positività al COVID19. Anche la mia Antonella si è sottoposta al tampone ed è risultata positiva. Il personale ASL ha provveduto in queste ore ad effettuare a domicilio il tampone alle mie due piccoline. Entro la prossima settimana saremo di nuovo sottoposti al tampone. Può sembrare inappropriato da scrivere, ma sono tranquillo: nei giorni scorsi, come amministrazione abbiamo introdotto una serie di azioni utili al contenimento”.

Con queste parole Gianluca Tommasi, sindaco di Calimera da esattamente cinque mesi, ha comunicato a mezzo social la sua positività al coronavirus. Il Primo Cittadino del Comune della Grecìa spiega: “in queste ore stiamo riportando in smartworking i dipendenti comunali per il tempo necessario agli interventi di sanificazione e alla corretta applicazione dei protocolli sanitari. A tal proposito, siamo costantemente in contatto con l’ASL di Martano. Lavorerò da casa, continuando a seguire le attività amministrative con l’impegno di sempre”.

Amministrazione comunale, quindi, in quarantena preventiva, mentre Palazzo di Città di Piazza del Sole è stato chiuso per la necessaria sanificazione degli ambienti.