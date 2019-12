Crac finanziario del Gallipoli calcio: assolto l’ex patron Vincenzo Barba. Condanna per Daniele D’Odorico

Una sola condanna e ben cinque assoluzioni, al termine del processo sul crac finanziario del Gallipoli calcio. I giudici in composizione collegiale della seconda sezione (Presidente Fabrizio Malagnino, a latere Marcello Rizzo e Annalisa De Benedictis) hanno condannato alla pena di 3 anni soltanto Daniele D’Odorico, 42 anni, originario di Moruzzo, in provincia di Udine, Presidente del campionato di serie B 2009/2010, a fronte di una richiesta di 4 anni.

Invece, è stato assolto, “perché il fatto non sussiste”, l’ex patron, il petroliere Vincenzo Barba, 67 anni di Gallipoli (la Procura aveva chiesto 3 anni di reclusione). Solo per un episodio, il reato è stato riqualificato ed i giudici hanno dichiarato la prescrizione.

E poi, assoluzione per il suo socio di maggioranza Antonio Barba, 42 anni sempre di Gallipoli e per i componenti del collegio dei “sindaci” (chiesti 2 anni).

Il collegio difensivo è composto, tra gli altri, dagli avvocati Andrea Sambati, Luigi Suez, Carlo Stasi, Alessandro Troso.

Le accuse

I sei imputati rispondevano del reato di bancarotta fraudolenta aggravata in concorso. La data ritenuta “cruciale” dalla Procura è quella del 25 giugno del 2009. Infatti, anche se il fallimento fu dichiarato dal tribunale di Lecce, il 23 luglio 2010, circa un anno prima fu adottata un’importante delibera assembleare.

La dirigenza jonica avrebbe ridotto il budget di sponsorizzazione della ditta “Nuova An.Pa” del patron Barba da 1 milione e 400mila euro a soli 550 mila euro. La “differenza”, quantificabile in 850 mila euro, sarebbe stata “spostata” nelle casse dell’ex presidente. Da qui, sarebbe iniziato il dissesto della società che non fu più in possesso dei requisiti per l’ammissione al campionato di serie B 2009/2010. Sarebbe stata poi affidata ad un nuovo amministratore e ciò non avrebbe fatto altro che aumentare il gravoso deficit.

Da una cifra che si aggirava intorno ai 2 milioni e 600mila euro (nel dicembre del 2009) si sarebbe arrivati a circa 7 milioni, alla data del fallimento, quando il Gallipoli Calcio era passato nelle mani dei D’Odorico. La dirigenza friulana, però, consapevole di una necessaria ricapitalizzazione del patrimonio sociale, non avrebbe convocato un’assemblea straordinaria. Infine, cominciò a “svendere” alcuni calciatori.

Tra di essi, Francesco Di Gennaro, che aveva un valore di mercato di circa 750 mila euro, passò al Verona per soli 500 euro, nonostante la dirigenza jonica detenesse il 50% del cartellino.