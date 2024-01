Crolla il solaio dell’ex cinema Arcobaleno, momenti di paura ad Alessano

Fortunatamente in quel momento non si trovavano persone a passare, altrimenti, forse, in questo momento si sarebbe potuto parlare di qualcosa di più grave.

Nella serata di ieri, infatti, nel pieno centro abitato di Alessano, nei pressi di Via Bari, è crollata parte del solaio dell’ex cinema Arcobaleno.

A lanciare l’allarme i residenti della zona, impauriti da un grosso boato. Scesi per strada hanno constatato quanto fosse avvenuto e hanno allertato i Vigili del Fuoco.

Giunti sul posto i Caschi Rossi del distaccamento di Tricase, si sono dapprima premurati che non vi fossero feriti, per poi transennare l’edificio.

La struttura venne edificata negli anni ’40 del secolo scorso e dalla fine degli anni ’80 è rimasta chiusa.