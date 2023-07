Lizzanello, crollo del muro di un’abitazione. Tanta paura, nessun ferito

Crolla per un cedimento strutturale il muro esterno di una abitazione in Via Cosimo de Giorgi a Lizzanello. Fortunatamente il proprietario dell’immobile, un anziano del posto, non era in casa e non si trovava nemmeno nello spazio antistante la struttura.

Un fragore rumorosissimo ha annunciato l’implosione strutturale del muro di recinzione. Tanta la paura che ci potesse essere qualcuno nelle vicinanze e che fosse stato investito da quella autentica cascata di pietre.

Fortunatamente solo timore, ma nessun danno alle persone. L’episodio, per certi versi, ha ricordato il crollo del muro perimetrale esterno dell’abitazione di Lecce ubicata sulle mure urbiche. Anche lì tanta paura per i passanti di Via Adua ma nessun danno.