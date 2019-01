Qualcuno lancia una biglia, danneggiata la vetrata di un negozio di Racale. Si indaga

Si tratta di bravata o di una vera e propria intimidazione? Gli uomini in divisa chiamati a fare luce su quanto accaduto nella tarda serata di ieri a Racale non escludono nessuna pista. I fatti, al momento, raccontano solo che poco dopo le 20.30, un negozio di articoli per la casa gestito da cittadini cinesi è finito nel mirino di qualche malintenzionato.

Utilizzando una biglia d’acciaio, lanciata da un’arma giocattolo, probabilmente ad aria compressa o addirittura da una fionda, è stata danneggiata la porta di ingresso del locale che si affaccia su via Gallipoli. Il “colpo” è stato talmente violento che sulla vetrina è ben visibile il foro con la classica “ragnatela”.

Sul posto, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Casarano che, insieme ai colleghi della stazione locale, hanno avviato le indagini. Gli accertamenti sono ancora in corso per tentare di fare luce sulla vicenda e dare un volto e un nome all’autore del gesto (sempre che ad agire sia stata una sola persona).

All’interno del negozio non sono presenti telecamere di video-sorveglianza, ma saranno comunque acquisite le immagini degli occhi elettronici presenti nella zona che possano aver immortalato il responsabile. Se nei frame dovessero emergere particolari utili, non è escluso che l’anonimato del responsabile possa durare poco.