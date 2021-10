Il Salento fa i conti con il maltempo, a Taviano cadono alberi. Danni a un ristorante a Torre Suda

Si è fatto un po’ attendere, ma alla fine l’autunno è arrivato anche sul territorio e così il sole, le alte temperature e il bel tempo, hanno lasciato spazio a temporali e forti raffiche di vento, che in alcune zone hanno causato ingenti danni.

Nel fine settimana, la provincia di Lecce, il Basso Salento in particolare, ha dovuto fare i conti con alcune trombe d’aria e futi acquazzoni, che hanno creato non pochi problemi.

A Taviano, nel pomeriggio di ieri, a causa del maltempo, infatti, sono caduti alcuni alberi in città. Le fortissime raffiche di vento, insieme alla pioggia copiosa abbattutasi sulla cittadina, infatti hanno sradicato le grosse piante che si sono abbattute al suolo. sul posto sono giunti i volontari della Protezione Civile locale e la ditta che si occupa della manutenzione del verde pubblico che hanno messo in sicurezza la zona per evitare che creassero ulteriori problemi a pericoli per i cittadini. Sul posto anche il Sindaco Giuseppe Tanisi.

A pochi km di distanza, a Torre Suda, invece, a essere danneggiata è stata la struttura della pizzeria “Bella Napoli”. Una tromba d’aria abbattutasi nella marina, infatti, ha divelto alcuni pezzi dell’esercizio di ristorazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli che hanno contenuto i danni.

Fortunatamente in entrambi i casi non si sono registrati feriti.