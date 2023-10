Insulta e colpisce gli agenti dopo la partita, per un 44enne di Maglie scattano denuncia e Daspo

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Otranto hanno notificato un provvedimento di Daspo, il “divieto di accedere alle manifestazioni sportive”, emesso dal Questore della provincia di Lecce Vincenzo Massimo Modeo, nei confronti di un 44enne di Maglie che, al termine della partita “A. Toma Maglie–Mesagne Calcio 2020”, si è reso responsabile dei reati di resistenza, violenza ed oltraggio a P.U.

I fatti

Il 17 settembre 2023, alle 16.00, presso il “comunale” di Otranto si è svolto l’incontro tra le compagini, valevole per il campionato regionale di Eccellenza. Alle ore 18.00, durante il deflusso degli spettatori, il 44enne presente all’interno della struttura, ha iniziato a urlare colpendo il cancello. Sentite le urla, gli agenti, gli si sono avvicinati al fine di capire cose stesse accadendo ma, alla vista delle Forze dell’Ordine, l’uomo ha iniziato a proferire al loro indirizzo frasi ingiuriose, alla presenza dei numerosi tifosi che stavano uscendo dal campo.

Prima che la situazione degenerasse e nell’intento di far desistere l’uomo da tali condotte, i poliziotti hanno cercato di bloccarlo, ma lo stesso nel tentativo di divincolarsi, ha colpito due agenti intervenuti procurando loro alcuni traumi, per sono stati costretti a ricorrere a cure sanitarie presso l’ospedale di Scorrano.

Per quanto accaduto il 44enne, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza, violenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.



Dalla successiva istruttoria svolta Divisione Anticrimine della Questura, è stato emesso il provvedimento di divieto di accesso a tutti gli stadi e campi sportivi, dove si svolgono incontri di calcio di tutte le categorie, per la durata di tre anni, in quanto, attraverso il suo comportamento, ha messo in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.