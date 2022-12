Scontri tra tifosi al termine di Nardò-Nocerina, dopo due arresti arrivano i provvedimenti di Daspo

Dopo l’arresto di due tifosi della Nocerina, per gli scontri avvenuti al termine della partita tra i campani e il Nardò, allo stadio “Giovanni Paolo II”, giocata il 20 novembre scorso, il Questore di Lecce, Andrea Valentino, ha disposto 17 Daspo. a carico di 7 tifosi granata e di 10 tifosi della compagine di Nocera Inferiore

Tra i 10 tifosi della Nocerina rientrano anche le persone tratte in arresto il 22 novembre, a due giorni di distanza della gara. Il provvedimento ai due arrestati è stato notificato in data 14 dicembre è precisamente a C.G. 24enne per la durata di 5 anni e a B.S. 40enne per la durata di 3 anni, per entrambi anche l’obbligo di firma per due anni

A seguito degli approfondimenti investigativi svolti dal Commissariato neretino in collaborazione con i colleghi della Questura di Salerno, venivano identificati altri 15 tifosi responsabili dei disordini.

Dalla successiva istruttoria svolti dagli agenti della Divisione Anticrimine di “Viale Otranto, sono state emesse le misure, con durata differenziata in base alla gravita dei comportamenti, in quanto considerati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Questi ultimi 10 provvedimenti sono stati notificati tra la giornata di ieri e questa mattina.

In particolare per i 7 supporter del Nardò, la durata è la seguente: 8 anni con obbligo di firma per una persona; 5 anni con obbligo di firma per due; 4 anni con obbligo di firma per uno e 3 anni per gli ultimi tre.

Per gli 8 campani, invece, 5 anni per sei tifosi e 4 anni per 2.