Lancia un petardo contro l’ingresso dello stadio prima della partita, scatta il Daspo per un tifoso del Taurisano

Ha lanciato un petardo prima dell’inizio della partita, ma è stato immortalato dalle telecamere, quindi, una volta visionate le immagini, per lui è scattata la denuncia e successivamente il Daspo

Il provvedimento, del Questore Vincenzo Massimo Modeo, è stato emesso per i fatti che risalgono allo scorso 26 novembre, quando, un supporter della compagine calcio del Taurisano è stato ‘immortalato’ nelle fasi preparatorie e successive al lancio dell’ordigno verso il varco d’ingresso dell’impianto sportivo “Luigi Perrotta”, poco prima dell’inizio della partita “Taurisano-Copertino”, motivo per cui è stato denunciato in stato di libertà per lancio di materiale pericoloso.

L’attività condotta dagli investigatori del Commissariato di Taurisano, che hanno visionato i filmati registrati dalla Polizia Scientifica, ha consentito di individuare il responsabile che era stato già deferito all’Autorità Giudiziaria lo scorso 22 ottobre durante la partita “Taurisano-Galatone”, per reati di oltraggio, minaccia e violenza a Pubblico Ufficiale.

Allo scopo di salvaguardare lo svolgimento delle manifestazioni sportive, il Questore quindi, ravvisando la possibilità questi possa reiterare comportamenti considerati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha emesso nei suoi confronti il Daspo, con il quale gli si impedisce di accedere o stazionare nei pressi dell’impianto sportivo “Luigi Perrotta” di Taurisano per tre anni e l’Avviso Orale. con il quale è stato formalmente invitato a tenere una condotta conforme alla legge.