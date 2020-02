Distrugge un bosco per realizzare un parcheggio, nei guai il proprietario del terreno

Ha distrutto un bosco per realizzare, tra le altre cose, un parcheggio per automezzi e per questo il proprietario di un terreno in località Torre Pali, nella marina di Salve, è stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri forestali della Stazione di Tricase.

Tutto è cominciato quando gli uomini hanno fatto luce sui lavori effettuati su un’area di più di 10mila metri quadri (10.360 mq per la precisione) ricoperta di macchia mediterranea, pertanto equiparata a bosco e vincolata dalla normativa paesaggistica. In particolare, l’uomo è accusato di aver disboscato la zona, estirpando tutte le essenze arboree ed arbustive presenti, livellato il terreno, di aver realizzato un parcheggio per automezzi/deposito per strutture precarie e di aver costruito un manufatto e recinzioni in pietra. Non solo, gli è stato contestato anche il fatto di aver realizzato spiazzi per circa 1.400 metri quadri e strade per circa 90 metri lineari.

Le opere sono state realizzate in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, in zona plurivincolata.

A Melendugno, in località “Ruggiano”, invece, il personale della stazione carabinieri forestale di Otranto hanno deferito in stato di libertà un uomo per aver realizzato di una strada di ingresso al terreno di proprietà delle dimensioni di circa 380 mq , in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in totale assenza dei necessari titoli abilitativi ed autorizzazioni.