Nella nottata appena trascorsa, a Scorrano, i Carabinieri della Stazione locale, nel corso di un servizio specifico finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti e armi, hanno deferito in stato di libertà per il reato di detenzione illegale di materiale esplodente, M.S. 24enne nato e residente nel comune salentino.

Il giovane in seguito a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di uno zaino contenente un ordigno di fattura artigianale dell’altezza di 18 cm. e del diametro di 10 di cui ha tentato di disfarsi per poi darsi alla fuga attraverso il terrazzo dell’abitazione, venendo bloccato dagli uomini dell’Arma.

Successivamente sono intervenuti gli Artificieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale che hanno messo in sicurezza la bomba e hanno dato il via ai rilievi tecnici, che hanno consentito di stabilire l’ordigno era stato confezionato con 950 grammi di miscela pirotecnica ad alto potenziale esplosivo.

Il manufatto esplosivo è stato sottoposto a sequestro in attesa della distruzione disposta dall’Autorità Giudiziaria.