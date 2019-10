Nasconde in casa oltre 100 grammi di droga e 55mila euro, scatta la denuncia per un 51enne

Procede incessantemente l’attività degli uomini dell’Arma allo scopo di prevenire e contrastare i reati in materia di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti e, per questi motivi i militari del Nor – Sezione Operativa della Compagnia di Maglie, con l’ausilio dei colleghi del Nucleo cinofili di Modugno, hanno dato il via, sulla base di alcuni sospetti a seguito di un’attività pregressa, a due distinte perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettante persone ritenute dedite allo spaccio di droga.

Prima perquisizione a Otranto

Nello specifico a Otranto, nella Zona 167, durante la verifica domiciliare al 51enne L.U. sono stati scoperti, all’interno dei mobili e non sfuggiti all’olfatto del cane, 58 grammi di marijuana suddivisa tra un barattolo di vetro e una busta di cellophane trasparente e ancora in altro barattolo di hashish per un peso di 2 grammi.

Ma ciò che maggiormente ha destato stupore ai militari è stato il rinvenimento di due buste da spesa con all’interno complessivamente la somma in contanti di euro 55mila e 50 euro tutti suddivisi in banconote da 100, 50, 20 e 10 euro, ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione estesa anche al garage ha permesso di rinvenire sulle tubature di scarico correnti nel corridoio adibito a spazio manovra dei garage del condominio, ben altri 41 grammi di hashish.

Altra verifica a Uggiano La Chiesa

Sempre nel prosieguo dell’attività di contrasto allo spaccio a Uggiano La Chiesa la perquisizione a casa del 36enne S.P, originario di Otranto, ha permesso all’unità cinofila di rinvenire un involucro di cellophane contenente 44 grammi di marijuana; una bustina di carta contenente 0,2 grammi e una bustina di plastica contenente grammi 2,3, sempre della stessa sostanza.

Tutto lo stupefacente rinvenuto e la somma di denaro sono stati posti sotto sequestro, mentre per il 51enne e il 36enne s.p. è scattata la denuncia a piede libero per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.