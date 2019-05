Appicca il fuoco a rifiuti speciali in un campo sottoposto a vincolo paesaggistico, denunciato 63enne di Uggiano

I Carabinieri della Stazione Forestale di Otranto hanno deferito in stato di libertà, I.F., 63enne nato a Lizzanello, ma residente a Uggiano La Chiesa, mentre, in agro del comune nell’idruntino, era intento ad attuare un’attività di smaltimento illegale di rifiuti speciali, bruciando gli stessi, all’interno di un terreno seminativo sottoposto a vincolo paesaggistico.

I rifiuti consistevano in quattro pneumatici con il cerchione in metallo e alcune tavole in legno da cantiere edile.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dai militari della stazione idruntina che hanno proceduto.