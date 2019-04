Nascondevano nell’autovettura capi di abbigliamento contraffatti, scatta la denuncia per due rumeni

Nella giornata di oggi i militari della Sezione Radiomobile dipendenti del Nor della Compagnia di Maglie, hanno deferito in stato di libertà L.C. nato e residente a Dej in Romania, senza fissa dimora in Italia e R.C.L. anch’egli Rumeno di Dej e senza fissa dimora nel nostro Paese, poiché ritenuti responsabili di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione in concorso.

Nello specifico i due, in seguito a un controllo stradale effettuato a Minervino di Lecce, sono stati trovati in possesso di 91 capi di abbigliamento, custoditi all’interno della propria autovettura, una Ford Mondeo, palesemente contraffatti e di dubbia provenienza.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro

I reperti sono stati assunti in carico e custoditi in attesa del versamento presso l’ufficio Corpi di reato .

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dai Carabinieri del Nor.