Ubriaca, picchia un pensionato e gli ruba 100 euro. Nei guai 47enne

Ha chiesto dapprima ospitalità, ma poi, ha visto bene di sfasciare tutto, picchiare il padrone di casa per poi derubarlo, le indagini, però, hanno fatto chiarezza e per lei è scattata la denuncia.

A Neviano, i Carabinieri della Stazione locale, a conclusione di una mirata attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà, per il reato di rapina aggravata e danneggiamento una 47enne.

Nello specifico gli uomini dell’Arma hanno accertato che la donna, ex badante di un pensionato del posto, alle prime ore del dell’8 febbraio scorso, dopo aver chiesto ospitalità per trascorrere la notte presso l’abitazione del suo ex datore di lavoro, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, ha distrutto alcuni mobili della casa e ha aggredito fisicamente l’uomo, percuotendolo e rubandogli 100 euro.