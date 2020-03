Lascia l’abitazione per andare a bruciare rifiuti pericolosi, a Neviano scatta la doppia denuncia per una persona

Nella giornata di ieri, a Neviano, in Località “Lubelli”, i Carabinieri della Stazione Forestale di Gallipoli, hanno deferito in stato di libertà una persona poiché, all’interno dell’immobile di proprietà della coniuge, ha realizzato un’attività di smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi, mediante combustione, all’interno del cortile dell’ immobile.

All’ arrivo della pattuglia il cumulo stava bruciando.

Il responsabile è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria, in merito alla combustione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e per essersi spostato dalla propria abitazione senza giustificato motivo, in inottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle misure di contenimento del Covid-19.