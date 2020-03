Lavori senza autorizzazioni su un’area occupata abusivamente, denunciate due persone a Sant’Isidoro

Nella giornata di ieri, i militari della Guardia Costiera di Gallipoli appartenenti al Nucleo Operativo di polizia ambientale della Direzione Marittima di Bari, hanno posto sotto sequestro un’area di demanio marittimo di circa 1.000 metri quadrati in località Sant’Isidoro, marina di Nardò e deferito all’Autorità giudiziaria due persone.

Intervenuti sul luogo insieme ai militari dell’Arma della Stazione neretina e al personale dell’Ufficio locale marittimo di Torre Cesarea, gli uomini della Capitaneria di Porto hanno constatato che all’interno di un’area demaniale marittima erano in corso lavori che consistevano nell’interramento di tubazioni idrauliche e di cavi elettrici. Inoltre all’ interno della stessa area erano stati depositati terriccio derivante dalle opere di escavo e pietrisco introdotto per lavorazioni edili.

Risaliti al committente dei lavori, che era proprio l’amministratore unico dell’esercizio

commerciale posto in prossimità dell’area demaniale, hanno accertato l’assenza di autorizzazioni o titoli. Infatti la zona demaniale marittima, sottoposta a diversi vincoli (idrologici, geomorfologici, paesaggistici) e rientrante nell’area C dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, è risultata occupata abusivamente e i lavori effettuati, prontamente interrotti, non erano stati sottoposti ad alcun iter autorizzativo presso gli Enti preposti.

Per questo tipo di condotta il committente e il proprietario del locale commerciale sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per deturpamento di bellezze naturali, occupazione abusiva di spazio demaniale e per reati urbanistico- edilizi (esecuzione di lavori in assenza di permesso a costruire ed in zone sottoposte a vincolo) e l’area di cantiere di circa 1000 metri quadrati è stata posta sotto sequestro.

La Guardia Costiera fa sapere che per sensibilizzare tutti i cittadini a porre attenzione sul rispetto delle normative poste a tutela del paesaggio e dell’ecosistema marino, il Capitano di Vascello Enrico Macrì assicura che continuerà un’attenta attività di controllo di tutto il litorale salentino, in linea ed in esecuzione delle direttive impartite dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto volte alla salvaguardia del patrimonio naturalistico nazionale.