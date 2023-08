Prodotti contraffatti e parcheggi abusivi. Dopo i controlli, scatta la denuncia per sette persone

Sette persone denunciate, è questo il bilancio die controlli della Gdf, al termine del fine settimana appena trascorso.

Nello scorso weekend è stato predisposto un piano operativo da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce per prevenire e contrastare i fenomeni dell’evasione fiscale, della contraffazione e dell’abusivismo commerciale, oltre che dei traffici illeciti in generale.

L’attività è scaturita anche dalle numerose telefonate al “117”, che costituisce un sicuro punto di riferimento per i cittadini che, considerando il rispetto della legalità come indispensabile premessa della convivenza civile, collaborano con le Fiamme Gialle per individuare e perseguire comportamenti non in linea con gli obblighi della Legge.

Le verifiche, peraltro in concomitanza con la Festa di Sant’Oronzo a Lecce e della “Notte della Taranta” a Melpignano, ha permesso di contestare numerose violazioni per mancata emissione di documenti fiscali, memorizzazione elettronica e trasmissione telematica irregolare dei corrispettivi nei confronti di svariate attività commerciali e di prestazioni di servizi.

L’attività di controllo ha, altresì, consentito ai militari di sequestrare a Lecce e Otranto oltre 2000 prodotti, tra cui giochi, bigiotteria e articoli vari, ritenuti contraffatti e privi dei requisiti di sicurezza con la contestuale segnalazione di 3 persone all’Autorità Giudiziaria e alla Camera di Commercio.

A Porto Cesareo, in due distinti controlli, sono state poi sottoposte a sequestro penale due aree rispettivamente della superficie di oltre 8.000 mq e di circa 4.500 mq, adibite a parcheggi abusivi a ridosso di altrettanti lidi balneari, con la segnalazione alla Magistratura di 4 persone per le ipotesi di reato di esecuzione abusiva di opere su beni demaniali.

A Matino, infine, sono stati sequestrati amministrativamente 4 personal computer in materia di giochi e scommesse ritenuti illegali.

A fattor comune, per tutti i contesti sono in corso i conseguenti approfondimenti di carattere fiscale.