Tagliano le piante e bruciano i resti in area protetta, denunciati 65enne e 64enne a Gagliano del Capo

Nella giornata di ieri a Gagliano del Capo, in Località “Grotta Terradico”, i militari della Stazione Forestale di Tricase, hanno deferito in stato di libertà, S. W., 65enne e T. L. G. C. 64enne

Nello specifico i due sono stati scoperti mentre svolgevano una serie di lavori di taglio della macchia mediterranea, per poi bruciare i resti, su un terreno di circa 4000 metri quadrati ricadente nell’Area Protetta del “Parco Naturale Regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, in violazione dei divieti previsti di uso di fuochi all’aperto e di danneggiamento delle specie vegetali, in particolare arbusti di lentisco (pistacia lentiscus), euforbia arborea (euphorbia dendroides), olivastro (olea europaea var.sylvestris), salsapariglia nostrana (smilax aspera).

I Carabinieri hanno provveduto al sequestro dell’area.