Entrano in casa, imbrattano i muri, danneggiano i mobili e pubblicano il filmato sui social. Nei guai tre minori

A Castrignano del Capo, a conclusione di un’attività d’indagine, i Carabinieri della Stazione locale, hanno deferito in stato di libertà, per il reato di danneggiamento e vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni Costituzionali e delle Forze Armate in concorso tre studenti minorenni, due 17enni e un 15enne.

Nello specifico, si sono introdotti all’interno di un’abitazione privata in fase di ristrutturazione, a Patù, di proprietà di una donna del posto e utilizzando vernice spray, hanno imbrattato i muri interni con immagini oscene e frasi offensive confronti delle Forze di Polizia.

Non contenti, poi, hanno danneggiato i mobili presenti nelle varie stanze e svuotato sulle suppellettili il contenuto di alcune confezioni di detersivo in polvere trovate sul posto.

Infine, hanno pubblicato i filmati del loro gesto sui social network.

I militari, a seguito dell’accurata visione dei video, sono riusciti a individuarli e deferirli a piede libero all’Autorità Giudiziaria.

Il danno è stato quantificato nella somma di circa 2.000 euro, non coperto da assicurazione.