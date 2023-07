Fermato alla guida dell’auto, al termine del controllo spuntano marijuana e soldi. Denunciato 18enne

Si trovava alla guida dell’autovettura, ma è stato fermato da un posto di blocco, il nervosismo palesato, però, ha insospettito gli uomini delle Forze dell’Ordine, che hanno deciso di compiere un controllo, al termine del quale, per lui è scattata la denuncia.

Nell’ambito dei controlli straordinari a Gallipoli, nella nottata appena trascorsa gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, di rinforzo al Commissariato di Polizia locale, hanno denunciato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un 18enne di un Comune vicino a Gallipoli.

Durante un posto di controllo presso Baia Verde, i poliziotti verso le 2.00 di notte hanno fermato una macchina guidata dal neomaggiorenne, che era in compagnia di 3 minorenni.

L’atteggiamento di nervosismo del conducente ha indotto gli agenti ad approfondire il controllo a seguito del quale è spuntata sostanza stupefacente oltre a soldi in banconote di piccolo taglio.

All’interno di un contenitore in metallo conservato nella tasca dei pantaloni, aveva 5 dosi di marijuana e nell’altra tasca i soldi, probabile provento di spaccio.

Il giovane, pertanto, è stato denunciato per spaccio, gli amici minorenni affidati ai genitori e la droga è stata sequestrata.

Nell’arco di 24 ore, invece, la volante del Commissariato di Gallipoli ha segnato alle Prefetture di residenza, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, altri 3 giovani, di cui, anche in questo caso, uno minorenne proveniente da Milano in vacanza a Gallipoli, perché trovati in possesso di hashish.