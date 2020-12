Nasconde in casa Hashish e Marijuana, a Muro Leccese denunciato un 24enne

A Muro Leccese i militari della Sezione Operativa Nor della Compagnia di Maglie insieme ai colleghi della Stazione Locale e alle Unità Cinofile, in seguito a un servizio predisposto, finalizzato al contrasto di reati in materia di stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà, C. E., 24enne nato a Maglie, pregiudicato.

Il giovane, in seguito a una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 49 grammi di marijuana; 10 di hashish; 1 bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

I reperti sono stati assunti in carico e debitamente custoditi in attesa di versamento presso ufficio corpi reato.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dalla Sezione Operativa.