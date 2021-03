Sorpreso alla guida di uno scooter rubato a una donna di Vernole, nei guai 30enne di Brindisi

Le avevano rubato il motociclo due giorni fa, ma fortuna ha voluto che fosse ritrovato in men che non si dica, ma in un’altra provincia.

A Brindisi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale, a conclusione di una serie di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne del luogo, per ricettazione.

Nello specifico, l’uomo, nel corso della nottata appena trascorsa, durante un controllo alla circolazione stradale, è stato fermato alla guida di un ciclomotore Piaggio Liberty 50 di proprietà di una 48enne di Vernole, che in data 1 marzo 2021, ne aveva denunciato il furto presso la Questura di Lecce.

Il mezzo è stato restituito alla legittima proprietaria.