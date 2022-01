Ruba lastre di marmo dalla cappella di un cimitero, denunciato 40enne

Avrebbe rubato alcune lastre di marmo in un cimitero, ma le pronte indagini, hanno fatto sì che le Forze dell’Ordine ritrovassero la refurtiva e per lui siano iniziati i guai.

Gli Agenti di Polizia Locale del Comune di Cutrofiano hanno denunciato un uomo ritenuto responsabile dei reati di furto in concorso e ricettazione.

A seguito della querela sporta dal proprietario di una cappella funeraria che era stata depredata dei rivestimenti in marmo, gli agenti hanno avviato un’articolata attività d’indagine che è sfociata in una perquisizione, a carico di un 40enne residente in un comune vicino.

Nel corso della verifica, condotta congiuntamente con i militari della Stazione dei Carabinieri di Cutrofiano, sono state rinvenute, all’interno di un locale adibito a deposito in uso all’indagato, ben occultate, le lastre di marmo asportate nelle settimane precedenti dall’interno della cappella.

La refurtiva del valore di circa 3.000 euro è stata sequestrata e sarà restituita al legittimo proprietario.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati all’identificazione di possibili complici e ad appurare eventuali responsabilità di analoghi episodi.