Costruisce senza autorizzazione un muro di recinzione in zona sottoposta a vincolo, nei guai 78enne

I Carabinieri della Stazione Forestale di Otranto, hanno deferito in stato di liberta, il 78enne T.P., ritenuto responsabile di aver eseguito lavori edili in assenza di titolo abilitativo in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Nello specifico l’uomo avrebbe realizzato un muro di recinzione di circa 60 metri di lunghezza in muratura di conci di tufo dello spessore di 25 cm; 2 ingressi carrabili e 4 colonne dell’altezza di 2,50 ml e sezione 0,75×0.75 in conci di tufo di spessore di 25 cm, inoltre un massetto cementizio d circa 1 ml, con conseguente trasformazione dello stato dei luoghi in agro di Melendugno a Torre dell’Orso

Altre due denunce a Cannole

Sempre i militari della Stazione forestale hanno deferito in stato di libertà, N.M.S. 51enne e B.M., 53enne

Ritenuti responsabili, anche in questo caso di aver realizzato una serie di lavori, in assenza di titolo abilitativo e consistenti nella realizzazione di un muro di recinzione della lunghezza di circa 300 ml e di un manufatto edile di circa 25 metri cubi, con conseguente trasformazione dello stato dei luoghi in agro di Cannole.