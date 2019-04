Frantuma i vetri di cinque auto parcheggiate, nei guai 34enne di Carmiano

Ha distrutto, senza alcun motivo, i vetri di cinque auto parcheggiate a Carmiano, ma l’anonimato dell’autore è terminato dopo appena tre giorni. Le indagini dei Carabinieri della locale stazione hanno permesso di stringere il cerchio intorno ad un 34enne del posto, F.S. le sue iniziali. L’uomo è stato deferito in stato di libertà con l’accusa di «danneggiamento».

Secondo gli uomini in divisa, infatti, sarebbe lui l’autore degli atti vandalici avvenuti il 20 aprile, nel cuore della notte. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 2.30, quando un uomo – al momento dei fatti senza nome – ha frantumato i vetri di cinque auto, regolarmente parcheggiate, con una mazza. Spinto da chissà quale motivo, insomma, aveva distrutto i finestrini di due Opel Zafira, una Opel Agila, una Fiat 600 e una Fiat Brava.

Scoperto dal proprietario di due delle auto danneggiate si è allontanato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Fuggire per le strade della cittadina non è servito ad evitargli i guai. Anche perché il suo poco eroico gesto è stato immortalato dalle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza, installate nella zona, che hanno messo i Carabinieri sulla giusta via.

Alla fine, come detto, è stato individuato dai militari e deferito in stato di libertà per «danneggiamento». L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dai carabinieri della stazione di Martano.