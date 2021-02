Insofferente al controllo, nascondeva cocaina: nei guai un brindisino fermato a Gallipoli dopo il ‘coprifuoco’

«Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti». Questa l’accusa contestata ad un 37enne di Erchie, fermato a Gallipoli dagli uomini in divisa e sorpreso durante il controllo con 3 dosi di cocaina. Insieme alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, all’uomo – M.P. le sue iniziali – è stata consegnata anche una multa per aver violato il “coprifuoco” imposto dall’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Già, perché i guai per il brindisino sono cominciati dopo le 22.00, quando gli agenti della Squadra Volante, impegnati a verificare se il blocco degli spostamenti fosse rispettato, hanno fermato l’auto del 37enne, nella zona nord di Gallipoli.

A tradire il giovane è stato il suo atteggiamento. Mostrando segni di insofferenza per il controllo di Polizia ha insospettito gli agenti che – dopo aver constatato che non aveva dato alcuna giustificazione sulla sua presenza nella Città Bella, tra l’altro fuori dalla provincia – hanno approfondito il controllo, rinvenendo addosso al fermato 3 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 1 grammo.

La cocaina è stata sottoposta a sequestro. E il 37enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Non solo, avendo violato il Dpcm è stato anche contravvenzionato con la sanzione anticovid pari a 400 euro.