Sotto l’effetto di droga perde il controllo del camion e rischia di scontrarsi con un’autocisterna. Scatta la denuncia per un 41enne

Gli agenti della Polizia Stradale della Sezione di Lecce, nel corso di un’operazione di finalizzata alla prevenzione e repressione della guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo di un autoarticolato a bordo del quale viaggiava, in qualità di conducente e amministratore unico di una società di trasporti con sede nel foggiano, R.F. 41enne già noto alle Forze dell’Ordine per detenzione e spaccio di droga e guida sotto l’effetto delle stesse.

I fatti

Il conducente percorrendo la SS694 tangenziale Ovest di Lecce, ha effettuato una manovra di svolta a destra in corrispondenza dello svincolo “Gallipoli – innesto SS.101”, perdendo il controllo del mezzo, facendo fuoriuscire il semirimorchio dalla sede stradale e abbattendo la segnaletica verticale che insisteva sulla stessa.

Accortisi di quanto stava accadendo e del pericolo imminente, gli agenti sono intervenuti così da costringere l’autista a riprendere il controllo del camion che, pur impegnando la bretella di immissione alla SS101 in direzione opposta di marcia, ha cercato di oltrepassare la doppia striscia continua e percorso diversi metri fino ad arrestarsi nelle immediate vicinanze del blocco delle auto di Polizia, che nel frattempo hanno bloccato il traffico traffico proveniente dalla corsia di marcia opposta. Tutto ciò con evidente pericolo per l’incolumità degli Agenti e di un altro veicolo, nel caso specifico un’autocisterna che trasportava 25.000 litri di gasolio e 5000 litri di benzina, del quale era già in corso il controllo ad opera delle altre pattuglie.

Non appena il veicolo si è fermato, affiancandosi pericolosamente a quello che trasportava carburante, un agente è riuscito a salire a bordo della cabina di guida e a spegnere il motore togliendo le chiavi dal quadro comando mentre il conducente, in evidente stato confusionale, è rimasto inerme senza dare spiegazioni sull’accaduto.

Viste le sue condizioni il guidatore è stato sottoposto al prelievo e conseguente esame dei liquidi biologici presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, che ha dato esito positivo.

A bordo del veicolo, a seguito di perquisizione, è stato rinvenuto un piccolo involucro di cellophane di colore bianco opportunamente sigillato contente cocaina, un contenitore con metadone, una scatola con sostanza da taglio ed una pipetta in metallo presumibilmente utilizzata per l’assunzione della droga.

R.F. è stato denunciato in stato di libertà per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e la patente di guida ritirata per la successiva sospensione.