Percettore del reddito di cittadinanza, svolge in nero l’attività di noleggio. Denunciato

Nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale di Lecce, le Fiamme Gialle della Tenenza di Leuca hanno scoperto una una persona che svolgeva l’attività di noleggio con conducente, risultata essere evasore totale, non avendo rispettato agli obblighi della dichiarazione ai fini fiscali e del versamento delle imposte dovute.

L’attività trae origine da un controllo su strada, che ha permesso di accertare che l’imprenditore trasportava ‘senza licenza’ passeggeri non in possesso, tra l’altro, del documento fiscale, ovvero titolo di viaggio.

La successiva verifica ha consentito di recuperare oltre 260mila euro non dichiarati nei confronti dell’uomo, che tra l’altro è risultato beneficiario del Reddito di Cittadinanza, per una somma complessiva di oltre 21 mila euro.

Per questa ragione è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lecce per le ipotesi di utilizzo di ‘dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere’ e contestualmente segnalato alla Direzione Provinciale Inps per il recupero delle somme già erogate.