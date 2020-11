Si “pente” il rapinatore solitario dell’Md: “Sono stati io, ero sotto effetto di stupefacenti”

È durato meno di 24 ore l’anonimato del malvivente che ha rapinato il Supermercato Md che si affaccia su via Ada Cudazzo, ma non sono stati gli uomini in divisa a trovarlo, anche se probabilmente sarebbe stata solo una questione di ore visto che ha agito a volto scoperto.

È stato lui a raccontare agli uomini in divisa il colpo che aveva messo a segno poche ore prima. «Sono stato io sotto l’effetto di sostanze stupefacenti» avrebbe detto al 112. E poco dopo la mezzanotte, alla sua porta hanno bussato i Carabinieri della Compagnia di Maglie accompagnati dai colleghi della stazione di Nociglia. Così, dopo aver confessato tutto, per un 38enne di San Cassiano, assistito dall’avvocato Daniele Petracca, è scattata una denuncia a piede libero per rapina, mancando la flagranza.

Erano passate poche ore da quando si era presentato nel discount con il volto scoperto. Non indossava nemmeno la mascherina, obbligatoria. E dopo aver minacciato la cassiera con un taglierino è riuscito a farsi consegnare il denaro contenuto nella cassa, circa 400 euro. Bottino in mano era fuggito via al volante di una Fiat Punto facendo perdere le sue tracce. Tutto questo sotto l’effetto di allucinogeni, come ha raccontato. Quando è finito, piano piano ha cominciato a ricordare. E pentito per quello che aveva fatto ha telefonato ai Carabinieri, confermando l’accaduto, tranne per il taglierino che, ha detto, non avrebbe usato a scopo intimidatorio.