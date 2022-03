Fiocco rosa in casa Negramaro. È nata Diana, la figlia di Lele Spedicato e Clio Evans

Fiocco rosa in casa Negramaro. È nata la piccola Diana, la figlia di Lele Spedicato e Clio Evans. Quattro anni dopo l’arrivo del primogenito, Ianko, venuto alla luce dopo un periodo buio per la coppia (tra la corsa in ospedale per una emorragia cerebrale e il lungo periodo di ripresa) la famiglia si è allargata. Ad annunciare la bella notizia è stato il chitarrista della band salentina con un dolce messaggio condiviso sui suoi profili social. «Sei venuta questa notte con la benedizione di Dio. Vita chiama vita. Benvenuta tra noi piccola grande Diana. 3,330 kg di puro Amore» si legge nel post, scritto per condividere con i fan la gioia per la nascita della piccolina. C’è anche una tenera foto: la mano della bebè intrecciata con quella della mamma e del papà.

L’annuncio della gravidanza

Diana era attesa per aprile, ma deve aver avuto fretta di venire al mondo. Almeno così aveva scritto il chitarrista quando aveva annunciato la bellissima novità, scegliendo il giorno del 40esimo della coppia per dare la notizia. Con una foto in cui abbracciava teneramente l’attrice, accarezzandole il pancione, Lele aveva scritto: «Oggi è il giorno perfetto per condividere con tutti i nostri amici la notizia che la famiglia si allarga. Da aprile saremo in 4!». Anche l’attrice aveva ‘confermato’ tutto con un post «Non avrei mai immaginato di festeggiare i 40 così. Grazie amore mio».

Tanti meritati auguri a questa bellissima famiglia.