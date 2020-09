Nominati i direttori dei distretti socio-sanitari di Gagliano, Lecce e Campi. Tocca a Palese, Giovannico e Pulli

Grandi manovre nel mondo della sanità salentina in quest’ultima settimana. In data 15 settembre, infatti, sono state effettuate le delibere di nomina dei direttori dei distretti socio sanitari di Campi Salentina, Gagliano del Capo e Lecce.

Lecce, Giovannico nuovo direttore del distretto socio-sanitario

Come è noto a Lecce il posto di direttore del Distretto Socio Sanitario è temporaneamente vacante, a seguito del collocamento in aspettativa del titolare, il dott. Rodolfo Rollo, attualmente direttore generale della Asl. Questa situazione di vacatio non poteva durare per troppo tempo, a detta dei vertici della sanità pugliese, dal momento che il Distretto Socio Sanitario di Lecce riveste un’importanza strategica all’interno dell’Azienda. Pertanto si sono dovute attivare tutte le procedure di selezione per affidare le funzioni di direzione della struttura per tutto il periodo di assenza del titolare. In 8 si sono candidati all’ambita postazione ma l’incarico è stato conferito, sulla base della valutazione dei curricula – come si legge in delibera – al dott. Costantino Giovannico.

Campi Salentina, Pulli nuovo direttore del distretto socio-sanitario

Anche Campi Salentina ha un nuovo direttore del distretto socio sanitario, preso atto che fino ad ora nella dotazione organica dell’Asl di Lecce era vacante il posto di direttore dell’importante presidio medico del nord salento. 15 i candidati, ma a spuntarla è stato il dott. Roberto Pulli

Gagliano del Capo, Palese nuovo direttore del distretto socio-sanitario

Stessa situazione di vacatio della figura del direttore anche nel distretto socio sanitario del sud salento. 15 anche qui i partecipanti con l’incarico che è stato conferito ad un volto noto della sanità e della politica pugliesi, il dott. Rocco Palese.

Le deliberazioni in questione sono state la numero 925, 926 e 924 del 15 settembre 2020.