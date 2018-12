Sfascia le slot-machine con una mazza da baseball, nei guai 23enne

«Danneggiamento aggravato». È questa l’accusa che i Carabinieri della stazione di Racale hanno contestato ad un 23enne di Taviano, M.S. (queste le sue iniziali). I guai per il ragazzo, deferito in stato di libertà dopo gli accertamenti degli uomini in divisa, sono cominciati la sera del 1 dicembre.

Le lancette avevano da poco segnato le 22.00 quando, apparentemente senza motivo, ha cominciato a sfasciare le slot-machine, installate all’interno di un bar. Con una mazza da baseball recuperata chissà dove ne ha distrutte quattro. I danni che è riuscito a provocare sono ingenti: si aggirano intorno ai quattromila euro.

Il bastone è stato sottoposto a sequestro. Il 23enne – come detto – è stato deferito in stato di libertà per danneggiamento aggravato. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dai Carabinieri della stazione di Racale.