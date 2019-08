Tiene in ostaggio la moglie con un coltello, paura all’Ospedale di Tricase

Si è temuto il peggio, questa mattina, all’Ospedale “Cardinal Panico” di Tricase, dove un 36enne marocchino – che vive in Italia da tantissimo tempo – ha preso in ostaggio la moglie, ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia dopo la nascita del figlio.

Sono stati minuti interminabili, anche per chi ha assistito alla drammatica scena. Impossibile non notare l’uomo poggiato sulla ringhiera del balcone, al quinto piano, mentre stringeva forte la sua compagna, cingendole il braccio attorno al collo. In mano impugnava un coltello, coprendo la punta con il dito.

A chi lo ‘invitava’ a rientrare in stanza ha risposto di voler parlare con le Forze dell’Ordine, ma neanche quando sul posto si sono precipitati i Carabinieri della locale compagnia, il 36enne si è calmato. Ha continuato ad urlare in preda alla rabbia forse dovuta a problemi coniugali. I militari sono stati “abili” a conquistarsi la sua fiducia, fino a convincerlo a lanciare dal balcone il coltello che stringeva in mano. Non è stato facile riportarlo alla ragione e anche la trattativa è stata difficile.

Cosa avesse da dire, perché sia arrivato a compiere un gesto cosi estremo, perché ha messo in pericolo la moglie che aveva partorido da poco è impossibile saperlo, almeno per il momento. Di certo, quella permanenza sul balcone che si affaccia sul cortile d’ingresso, dove sostano le ambulanze, ha tenuto con il fiato sospeso tutti, personale medico, passanti e l’Ospedale intero dato che, con il passare dei minuti, la notizia che qualcuno stava tenendo in ostaggio una donna ha iniziato a circolare tra corridoi e reparti.

Fortunatamente la situazione si è conclusa, prima che potesse degenerare. L’uomo, alla fine, ha mollato la presa. Quando la moglie è stata messa al sicuro, i carabinieri guidati dal comandante Alessandro Riglietti lo hanno arrestato e accompagnato in caserma. Ora toccherà capire cosa lo ha spinto a comportarsi così.

Ringraziamo i colleghi de ‘il Gallo’ per la foto