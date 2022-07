Investita mentre attraversa le strisce pedonali su Viale Aldo Moro. Donna trasportata al ‘Fazzi’ in codice rosso

Una donna è stata investita in Viale Aldo Moro intorno alle ore 12.00 mentre attraversava le strisce pedonali all’altezza dell’ingresso per la Clinica Petrucciani. Il corretto attraversamento non ha risparmiato la 70enne salentina dall’essere centrata in pieno. I mezzi del 118, immediatamente sopraggiunti, l’hanno trasportata in codice rosso per dinamica all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce anche se le sue condizioni agli occhi di chi l’ha subito soccorsa non sono fortunatamente sembrate gravissime.

Tratto di strada pericoloso quello dove è avvenuto l’impatto malgrado la presenza ben evidenziata delle strisce zebrate che consentono l’attraversamento da una parte all’altra di una delle arterie più larghe della città. L’immediata rotatoria di innesto con Via Lodi evidentemente non raggiunge l’effetto sperato di rallentare gli automobilisti che, presi dalla foga del rettilineo, esagerano con la velocità senza rendersi conto della presenza nelle immediate vicinanze non soltanto di una struttura sanitaria affollata ma anche di attività commerciali sempre più frequentate da un lato e di istituti di credito e parafarmacie dall’altra parte della carreggiata. Il tutto nei pressi di uno svincolo che porta, mediante l’innesto di Via Marco Biagi, ad un centro commerciale e sportivo molto noto ai salentini non soltanto residenti nel quartiere. Poco più avanti, inoltre, ad aumentare il carico di presenza di autoveicoli va segnalata l’ubicazione degli uffici della regione Puglia e di Enel Energia.

Probabilmente la necessità di qualche dissuasore sarebbe d’auspicio visto che i richiami alla prudenza degli automibilisti cadono nel vuoto, malgrado su quella strada sia molto facile trovare pattuglie di carabinieri e vigili urbani intente al controllo veicolare.