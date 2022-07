Sviene in spiaggia e batte la testa sugli scogli, paura per una donna a Mancaversa

E’ ancora sotto le cure degli operatori sanitari una donna che in mattinata a Mancaversa, marina di Taviano, in località Paterte, a causa di uno svenimento è caduta battendo la testa su uno scoglio affiorante a riva. Immediatamente è partita la macchina dei soccorsi, grazie anche alla presenza di un medico che era in vacanza sul posto e si è subito prodigato per le prime operazioni del caso. Subito dopo sono giunti gli operatori del 118 che hanno prestato le cure aiutati anche dal fatto che la signora ha ripreso consocenza. Ciò che preoccupa è la forte contusione che la donna ha subito a causa della caduta sullo scoglio.