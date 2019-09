Uno trovato con la droga in casa, l’altro in auto: finiscono nei guai

Uno è finito nei guai dopo una perquisizione domiciliare mirata, l’altro dopo un controllo. Insomma, è stato fermato dai Carabinieri mentre si trovava al volante della sua autovettura. Due storie diverse, finite nello stesso modo: con l’arresto in flagranza di reato. Ma andiamo con ordine.

I guai per Luigi De Giorgi, 46enne di Melendugno sono cominciati quando i carabinieri della locale stazione hanno bussato alla porta della sua abitazione. Sono state diverse le ‘sorprese’ trovate dagli uomini in divisa. Durante il controllo in casa, infatti, sono spuntati fuori: 50 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina, 20 grammi di inflorescenze di canapa e due piante ancora nel vaso. E, se non bastasse, anche un bilancino di precisione e più di mille e 300 euro in contati, € 1.315 per l’esattezza. Tutto sequestrato

Una volta concluse le formalità di rito, il 46enne è stato riaccompagnato nella sua abitazione, dove dovrà restare in regime di arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto dai Carabinieri della stazione di Melendugno.

A Casarano, invece…

Stessa sorte, è toccata a Federico Sarcinella, 23enne di Casarano arrestato con l’accusa di di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Tutto è cominciato quando i carabinieri del Nor lo hanno fermato mentre si trovava a bordo della sua auto. Che cosa abbia insospettito i militari, non è dato saperlo. Fatto è che è scattata una perquisizione personale che ha permesso agli uomini in divisa di ‘scoprire’ un involucro contenente complessivamente 10 grammi di cocaina e 116,6 grammi di marijuana.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. E anche il 23enne, una volta concluse le formalità di rito, è stato accompagnato a casa, dove dovrà restare ai domiciliari.