Truffe ad anziane leccesi. Due napoletani indagati anche per sostituzione di persona

Due napoletani accusati di altrettante truffe ad anziane, avvenute a Lecce, la scorsa primavera, sono finiti nei guai. I due avrebbero fatto credere alle vittime che i loro nipoti erano in pericolo, e sarebbero riusciti in un caso, con la scusa del finto carabiniere, ad impossessarsi di ben 30mila euro. Intanto, per un 61enne ed 37enne, assistiti rispettivamente dagli avvocati Daniel Viva e Raffaele Zocco, è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a firma del pm Maria Grazia Anastasia.

Entrambi rispondono delle accuse di truffa (in un caso con l’aggravante del danno patrimoniale d’ingente quantità) e sostituzione di persona.

Il primo episodio risale al 10 maggio del 2023. I due avrebbero contattato telefonicamente un’anziana di 91anni, facendole credere che stava parlando con suo nipote, il quale le riferiva di essere in pericolo e di rischiare una denuncia, chiedendole di consegnare del denaro ad un incaricato delle poste. Ed in effetti, con questo stratagemma, una volta giunti presso la casa dell’anziana e dopo aver distratto il cognato della vittima, riuscivano a farsi consegnare soldi e gioielli.

L’altro episodio risale al 17 maggio dello scorso anno. In questo caso, avrebbero telefonato ad una 84enne leccese, facendole credere di essere rispettivamente il figlio ed un poliziotto. Non solo, poiché le chiedevano di consegnare la somma di 2.800 euro ad un incaricato delle poste. Il motivo? Evitare l’arresto del figlio. Ed in effetti un tal Diego si presentava in casa dell’anziana e riusciva a farsi dare la somma, quantificata in ben 30mila euro, in contanti e monili.

Nei prossimi giorni, gli indagati potranno chiedere l’interrogatorio o produrre memorie, prima che il pm chieda, eventualmente, il rinvio a giudizio e dunque il processo.