Minaccia il vicino di casa con un coltello, la sera prima lo prende a calci e pugni. 40enne di Ugento finisce in carcere

Di liti tra vicini che finiscono nel peggiore dei modi sono piene le cronache. Alcuni nel Salento, purtroppo, sono finiti in maniera tragica, come avvenne a Cursi quando si fece un’autentica strage per un motivo futile, futilissimo quale quello di un parcheggio occupato.

Quello che è accaduto la notte scorsa a Ugento non è da meno e sarebbe potuto finire molto male se non fossero intervenuti gli uomini dell’Arma per porre fine alla vicenda.

Intorno a mezzanotte, Elvis Stasi, 40enne del posto, per motivi non ben precisati ha iniziato a minacciare con un coltello il proprio vicino di casa.

Da qui, è partito l’allarme giunto ai Carabinieri. I militari della locale stazione sono intervenuti e a stretto giro hanno rintracciato l’uomo che ha tentato la fuga, opponendo resistenza.

Dopo un po’, il 40enne è stato bloccato.

Dalle ricostruzioni, è emerso anche che nella mattina del giorno precedente, Stasi aveva colpito il suo vicino con calci e pugni, oltre a minacciarlo con una pistola in legno da addestramento.

Inevitabilmente, il 40enne è stato arrestato per atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale. È stato così condotto presso il carcere di Lecce.

(ph. di copertina: GioFlu_2008_flikr)