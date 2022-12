Lecce, esplode una bombola di GPL e scoppia l’incendio. Intervenuti i Vigili del Fuoco

Tragedia sfiorata nella mattinata a Lecce. Intorno alle 11.35 di questa mattina, due squadre dei Vigili del Fuoco di Lecce sono intervenute in via Emanuele Orfano nel capoluogo salentino per domare le fiamme divampate a partire da una bombola di GPL.

Poco prima che iniziasse l’incendio, la bombola, per cause ancora tutte da chiarire, è esplosa squarciando il contenitore di GPL. Non si registrano, per fortuna, danni a cose o a persone.

Sono in corso le indagini per stabilire le cause che hanno portato allo scoppio della bombola e all’incendio.