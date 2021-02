Serata di paura a Galatone, fanno esplodere un ordigno sotto l’auto di una donna e fuggono via

Il boato, la paura e i residenti che si riversano in strada per vedere cosa avesse potuto causare un simile fragore.

Non è stata una serata tranquilla quella trascorsa ieri dai residenti di Via Colitta a Galatone dove, intorno alle 22.00, ignoti hanno piazzato un ordigno esplosivo sotto l’autovettura – una Citroen C3 – di proprietà una 50enne incensurata del posto, causando diversi danni al mezzo, per poi fuggire via facendo perdere le proprie tracce.

Non appena è stato lanciato l’allarme, sul logo dell’esplosione sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli che hanno evitato che si verificassero ulteriori danni, poi, una volta terminate le operazioni, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno compiuto tutte le verifiche del caso.

Utili alle investigazioni potranno essere le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Al momento non si esclude anche la pista che si possa essere trattato anche di un errore.