Un fortissimo boato udito a grande distanza, poi le fiamme e il crollo di una parte della struttura.

Nella mattinata di oggi, ad Arnesano, sulla strada che collega il comune salentino a Carmiano si è verificata un’esplosione ai danni di una fabbrica di fuochi d’artificio che ha causato il ferimento degli operai presenti all’interno.

Non appena dato l’allarme sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che giunti sul luogo si sono immediatamente messi all’opera per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edifico.

La deflagrazione, ripetiamo, ha causato il crollo di una parte della struttura. Con loro anche i militari dell’Arma dei Carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale. Al momento dell’avvenimento erano presenti tre persone rimaste tutte ferite, sembrerebbe che una di esse sia grave.

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato alla violenta esplosione, spetterà ai Caschi Rossi, non appena terminate le operazioni di spegnimento delle fiamme, compiere tutti i rilievi per stabilire con esattezza l’esatta dinamica.

Sul luogo anche i gli ispettori dello Spesal.