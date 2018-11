Esplosione nella fabbrica di fuochi, la giovane vittima è il figlio del titolare

Una passione seguita da sempre, verso quei fuochi che poi nel cielo diventano stelle scoppiettanti. Gabriele Cosma, figlio di Dario, uno dei titolari della ditta Cosma, questa mattina ha trovato la morte nella sede dell’azienda.

Un’ esplosione che non ha lasciato scampo e che ha ferito gravemente anche un 40enne di Carmiano, ricoverato ora al Perrino di Brindisi. A rimanere feriti, ma in modo più lieve, due zii del ragazzo.

La famiglia di Gabriele è originaria di Novoli, ma risiede da tempo a Monteroni. Ed è proprio a Novoli che la ditta Cosma ha realizzato uno dei suoi spettacoli più belli: nella scorsa edizione sono stati i Cosma gli artefici dell’accensione della Focara.

Gabriele ha voluto sempre seguire l’attività di famiglia, quell’attività fondata da suo nonno.

Ora la stella in cielo è proprio lui e c’è spazio soltanto per il dolore per un ‘altra giovane vita che vola via.