Esplode nella notte una Fiat Panda a Melissano, si indaga

Le cause che hanno causato i fatti, ancora non sono state stabilite e come sempre spetterà agli inquirenti farlo, ma al momento non è esclusa alcuna pista, compresa quella dolosa.

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio avevano superato la mezzanotte, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli è stata chiamata a intervenire a Melissano in Via Po, dove era stata segnalata un’esplosione.

Giunti sul posto, i Caschi Rossi ha trovato un Fiat Panda Van completamente dilaniata a causa della deflagrazione e hanno svolto un sopralluogo della zona interessata.

Gli uomini del distaccamento gallipolino hanno rinvenuto frammenti di vetro e carrozzeria lungo la strada e il cofano del mezzo in un terrazzino nella vicinanze.

Alla stessa ora, una squadra del distaccamento di Ugento, si è recata sempre a Melissano, nei pressi del cimitero, dove aveva preso fuoco un’autovettura, una Ford Fiesta.

I Vigili del Fuoco intervenuti, hanno prontamente domato le fiamme, evitando che si venissero a creare ulteriori danni.

In entrambi i casi i Caschi Rossi hanno messo in sicurezza la zona e i mezzi coinvolti dagli eventi, per poi compiere tutti i rilievi del caso.

Sono in corso le investigazioni per stabilire la natura dell’esplosione e dell’incendio.