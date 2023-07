Esplosione in una palazzina popolare, paura a Lecce

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 13.30, quando il tipico silenzio di una giornata d’estate è stato interrotto da un boato che ha preoccupato i residenti di via Santissimi Filippo e Giacomo, a Lecce, dove si era verificata un’esplosione in una palazzina popolare che si affaccia sulla strada. Ancora poco chiara la dinamica dell’accaduto, ma lo “scoppio” è stato talmente forte da far temere il peggio. All’origine pare ci sia l’esplosione di un contenitore dell’acqua, posizionato sembrerebbe sul tetto.

La paura è stata tanta, non solo per il rumore, avvertito in diverse zone della città, ma anche perché il boiler pare fosse posizionato non lontano da alcune bombole del gas.

Una volta scattato l’allarme, sul posto sono giunti i vigli del fuoco, gli sanitari del 118, pronti in caso di eventuali feriti, gli agenti della polizia locale e gli uomini delle forze dell’ordine, cui tocca ora il compito di ricostruire l’accaduto.

Sembra che nel tentativo di allontanarsi dall’edificio un uomo sia rimasto ferito, ma è stato subito accompagnato in ambulanza al “Vito Fazzi” di Lecce.

La strada è stata chiusa per permettere ai Caschi Rossi di mettere in sicurezza della palazzina.